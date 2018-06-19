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19.06.2018, 09:50

27% россиян не видят Путина президентом после 2024 года

27% россиян не видят Путина президентом после 2024 года - Фото
Фото: gettyimages.com

Согласно опросу Левада-центра, 57% россиян ждут полномасштабных перемен в стране

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51% россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин остался на посту главы государства и после 2024 года, когда истечет его нынешний президентский срок. Об этом сообщает российская газета Ведомости со ссылкой на данные опроса Левада-центра.

27% респондентов заявили, что не хотели бы продолжения президентства Путина по истечении нынешнего срока.

Во время аналогичного опроса в августе 2017 года 67% респондентов заявили, что желают переизбрания Путина в 2018 году.

При этом 57% опрошенных (и 42%  в 2017 году, - ред. ) указали, что хотели бы полномасштабных перемен в стране.

30% опрошенных уверены, что перестановки в правительстве не помогут решить существующие проблемы.

5 апреля 2017 года 82% опрошенных россиян поддерживали Путина

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Теги: владимир путин, левада центр
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