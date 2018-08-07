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07.08.2018, 21:22

Адмирал США: Подлодки РФ максимально активизировались в Атлантике

Адмирал США: Подлодки РФ максимально активизировались в Атлантике - Фото
Иллюстративное фото (фото - скриншот видео)

В связи с усложнением обстановки в регионе США воссоздают Второй флот

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Российские подлодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до масштабов, невиданных со времен холодной войны, а китайские военные суда осуществляют патрульные миссии в этих водах. Об этом рассказал в интервью Голосу Америки командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон.

Активность китайских кораблей у восточного побережья США представляет не столь серьезную угрозу, как российские подводные лодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы все сильнее беспокоятся по поводу всплеска активности российского подводного флота на севере Атлантики.

"Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет", – говорит Ричардсон.

Власти США опасаются, что Москва может попытаться использовать подлодки, чтобы подрезать подводные кабели, соединяющие два континента, или подключаться к ним.

В связи с осложнением обстановки на севере Атлантического океана США недавно реактивировали командную структуру для обеспечения безопасности у восточного побережья - Второй флот, основная задача которого - соервнование с крупнейшими державами, а не борьба с терроризмом.

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Теги: подлодка, вмс рф, атлантика
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