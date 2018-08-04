Актер Стивен Сигал будет бесплатно работать на МИД РФ

Стивен Сигал (фото - facebook.com/MIDRussia)

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Его назначили спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей

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Голливудский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что речь идет об общественно-политической должности, которая не предусматривает денежного вознаграждения.

"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала в ноябре 2016 года.

Сигал поддерживал политику Путина в отношении Украины, в частности, аннексию Крыма и неоднократно посещал РФ за последние несколько лет.

В 2017 году СБУ запретила Сигалу въезд в Украину сроком на 5 лет.