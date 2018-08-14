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14.08.2018, 23:53

Акции ювелирного дома Pandora падают: фирма сокращает сотрудников

Акции ювелирного дома Pandora падают: фирма сокращает сотрудников - Фото
Фото: gettyimages.com

Ювелирный дом Pandora несет убытки из-за того, что все меньше людей стали посещать торговые центры

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Датский ювелирный дом Pandora собирается сократить почти 400 рабочих мест после прогнозов, поскольку продажи по итогам года будут ниже, чем ожидалось. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

"К обеду вторника акции компании упали почти на 20% в Копенгагенской фондовой бирже, оказавшись на самом низком уровне с мая 2014 года", - отмечается в сообщении.

Pandora несет убытки из-за того, что все меньше людей стали посещать торговые центры, особенно на ее ключевом американском рынке.

Этот ювелирный дом известен своими браслетами и является крупнейшей в мире ювелирной компанией по объему производства.

Pandora обладает почти 2600 магазинами во всем мире, но продажи в ее более 600 магазинах в Великобритании и США в последнее время упали.

В заявлении компании говорится, что компания намерена сократить 397 из своих 27 тысячи сотрудников. Этот шаг там объяснили тем, что рост объема продаж в этом году ожидается на уровне 4-7%, что меньше прогнозируемых 7-10%.

Более половины сокращений коснется в Таиланде, где команду покинуть 218 сотрудников. Pandora производит свои ювелирные изделия на двух фабриках в Бангкоке и Ламфуни. Там работают около 13 тысяч человек.

13 июня 2018 года гендиректор Tesla Илон Маск объявил о реорганизации компании и увольнении около 9% сотрудников

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Теги: сокращение сотрудников, акции, Датский ювелирный дом Pandora
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