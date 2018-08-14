Акции ювелирного дома Pandora падают: фирма сокращает сотрудников

Фото: gettyimages.com

commenthover

Ювелирный дом Pandora несет убытки из-за того, что все меньше людей стали посещать торговые центры

Реклама

Реклама

Датский ювелирный дом Pandora собирается сократить почти 400 рабочих мест после прогнозов, поскольку продажи по итогам года будут ниже, чем ожидалось. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

"К обеду вторника акции компании упали почти на 20% в Копенгагенской фондовой бирже, оказавшись на самом низком уровне с мая 2014 года", - отмечается в сообщении.

Pandora несет убытки из-за того, что все меньше людей стали посещать торговые центры, особенно на ее ключевом американском рынке.

Этот ювелирный дом известен своими браслетами и является крупнейшей в мире ювелирной компанией по объему производства.

Pandora обладает почти 2600 магазинами во всем мире, но продажи в ее более 600 магазинах в Великобритании и США в последнее время упали.

В заявлении компании говорится, что компания намерена сократить 397 из своих 27 тысячи сотрудников. Этот шаг там объяснили тем, что рост объема продаж в этом году ожидается на уровне 4-7%, что меньше прогнозируемых 7-10%.

Более половины сокращений коснется в Таиланде, где команду покинуть 218 сотрудников. Pandora производит свои ювелирные изделия на двух фабриках в Бангкоке и Ламфуни. Там работают около 13 тысяч человек.

13 июня 2018 года гендиректор Tesla Илон Маск объявил о реорганизации компании и увольнении около 9% сотрудников

Читайте также: "Ищите голодных". Как подбирают кадры ведущие компании мира