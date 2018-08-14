Акции ювелирного дома Pandora падают: фирма сокращает сотрудников

Датский ювелирный дом Pandora собирается сократить почти 400 рабочих мест после прогнозов, поскольку продажи по итогам года будут ниже, чем ожидалось. Об этом сообщает Би-би-си Украина.
"К обеду вторника акции компании упали почти на 20% в Копенгагенской фондовой бирже, оказавшись на самом низком уровне с мая 2014 года", - отмечается в сообщении.
Pandora несет убытки из-за того, что все меньше людей стали посещать торговые центры, особенно на ее ключевом американском рынке.
Этот ювелирный дом известен своими браслетами и является крупнейшей в мире ювелирной компанией по объему производства.
Pandora обладает почти 2600 магазинами во всем мире, но продажи в ее более 600 магазинах в Великобритании и США в последнее время упали.
В заявлении компании говорится, что компания намерена сократить 397 из своих 27 тысячи сотрудников. Этот шаг там объяснили тем, что рост объема продаж в этом году ожидается на уровне 4-7%, что меньше прогнозируемых 7-10%.
Более половины сокращений коснется в Таиланде, где команду покинуть 218 сотрудников. Pandora производит свои ювелирные изделия на двух фабриках в Бангкоке и Ламфуни. Там работают около 13 тысяч человек.
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