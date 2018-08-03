Альпинист провел неделю в снежной пещере в Новой Зеландии

Фото: Getty Images

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Радиомаяк альпиниста сам сгенерировал и отправил сигнал бедствия

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29-летний альпинист из Австралии Терри Харч, который пропал во время восхождения в Новой Зеландии, спасен и доставлен в больницу города Данидин. Об этом сообщает ВВС.

Во время восхождения Харча застала непогода, сделавшая невозможным его дальнейшее передвижение по маршруту.

Погода не улучшалась в течение почти семи дней, все это время он ждал помощи, выкопав себе пещеру в снегу.

Об исчезновении Терри Харча стало известно 30 июля, когда он не вернулся в договоренное время с восхождения на вершину горы Аспайринг.

31 июля спасатели получили аварийный сигнал, отправленный с радиомаяка альпиниста - устройство самостоятельно сгенерировало сигнал бедствия, отправив его американской компании-поставщику этих устройств, которая связалась с координационным центром спасательной службы Новой Зеландии и сообщила данные о местонахождении альпиниста.

Поискам пропавшего альпиниста препятствовали плохие погодные условия: скорость ветра в горах достигала 60 км в час, не прекращался сильный снегопад, а температура воздуха опустилась значительно ниже ноля градусов по Цельсию.

2 августа В префектуре Шамони-Мон-Блан во французских Альпах погибли трое альпинистов - в районе линии горных вершин Миаж на высоте около 3600 метров. Предположительно, альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, не выдержали и начали откручиваться.