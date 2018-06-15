Американский штат Иллинойс объявил год памяти жертв Голодомора

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Губернатор издал прокламацию о том, что 2018-й - год памяти жертв искусственно вызванного советской властью голода 1932-1933 годов

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Власти американского штата Иллинойс объявили 2018-й годом памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Соответствующий документ опубликовало в Facebook украинское посольство в США.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер издал прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, искусственно вызванного советской властью", — говорится в сообщении о решении властей "Земли Линкольна".

Ранее в дипмиссии рассказали, что посол Валерий Чалый встретился с представителями Всемирного Конгресса Украинцев, обсудив согласование проведения глобальных мероприятий к 85-й годовщине Голодомора.

В начале мая 2018 года Нью-Йорк стал девятым американским штатом, в котором Голодомор признали геноцидом украинского народа.

На государственном уровне Голодомор геноцидом считают 16 стран (включая Украину).