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11.08.2018, 12:51

Антиправительственные протесты в Румынии: больше 400 пострадавших

Антиправительственные протесты в Румынии: больше 400 пострадавших - Фото
Фото: Радио Свобода

В Бухаресте продолжаются акции с требоваем отставки правительства и проведения досрочных выборов

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В Бухаресте вчера, 10 августа, в ходе антиправительственного митинга и столкновений с полицией пострадали сотни людей. Об этом сообщает Радио Свобода.

За медицинской помощью обратились 440 человек и еще около 20 правоохранителей. 65 человек, в том числе девять полицейских, доставили в больницу. 

Во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. 

Участники акции собрались в Бухаресте на площади перед зданием правительства, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы.

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Теги: полиция, протесты, пострадавшие, Румыния, Бухарест
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