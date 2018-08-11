Антиправительственные протесты в Румынии: больше 400 пострадавших

Фото: Радио Свобода

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В Бухаресте продолжаются акции с требоваем отставки правительства и проведения досрочных выборов

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В Бухаресте вчера, 10 августа, в ходе антиправительственного митинга и столкновений с полицией пострадали сотни людей. Об этом сообщает Радио Свобода.

За медицинской помощью обратились 440 человек и еще около 20 правоохранителей. 65 человек, в том числе девять полицейских, доставили в больницу.

Во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.

Участники акции собрались в Бухаресте на площади перед зданием правительства, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы.