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05.07.2018, 08:41

Австралия перекрыла помощь Палестине: деньги могут идти на террор

Австралия перекрыла помощь Палестине: деньги могут идти на террор - Фото
Фото: gettyimages.com

Чиновники Австралии заявили о прекращении ежегодных отчислений в сумме 10 млн австралийских долларов для восстановления и развития Палестины

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Австралия прекращает оказание финансовой помощи Палестинской автономии из-за подозрений, что эти средства могут быть направлены на финансирование терроризма. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, пишет The Australian.

Она заявила о прекращении ежегодных отчислений в сумме 10 миллионов австралийских долларов (около $7,4 млн, - ред. ) в трастовый фонд Всемирного банка для восстановления и развития Палестины.

Эти средства будут направлены  Агентству ООН по оказанию помощи палестинским территориям, которое поддерживает мирный диалог между сторонами.

По словам чиновника, она 29 мая  обратилась к Палестинской администрации с просьбой предоставить подтверждение, что австралийская помощь не используется для финансирования выплат палестинцам, осужденным за политически мотивированное насилие.

"Я обеспокоена тем, что существует возможность их использования на цели, которые Австралия никогда бы не поддержала”, - подчеркнула министр.

По ее словам, любая помощь, оказанная тем, кто осужден за политически мотивированное насилие, подрывает перспективы мира между Израилем и Палестиной.

Она уточнила, что правительство Австралии сообщило ПА и Всемирному банку о своем решении.

По данным СМИ, палестинскую власть обвиняют в выплате стипендий или “мученических выплат” в размере $3500 в месяц семьям погибших или заключенных израильскими властями.

14 мая 2018 года президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Великобританию назвал действия Израиля по отношению к палестинцам "геноцидом".

В ходе протестов в Секторе Газа израильские военные убили уже 52 палестинца. Белый дом заявил, что ответственность за насилие в Секторе Газа несет палестинское исламистское движение ХАМАС.

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Теги: Палестина, Австралия, Джули Бишоп
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