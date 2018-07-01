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01.07.2018, 08:30

Австрия приняла председательство в Совете Евросоюза

Австрия приняла председательство в Совете Евросоюза - Фото
Себастьян Курц (фото - Getty Images)

В следующие полгода председательствовать в Совете Евросоюза будет Австрия

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Председательство в Совете Европейского союза сегодня, 1 июля, переходит от Болгарии к Австрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Торжественная церемония передачи председательства прошла вчера в австрийском курортном городе Шладминг.

В мероприятии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.

"Это для нас большая честь, но в то же время и большая ответственность. Поскольку мы знаем, что ситуация в мире сейчас является сложной", - сказал Курц.

Председательство Австрии в ЕС продлится следующие полгода. Оно будет проходить под лозунгом "Европа, которая защищает".

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Теги: Себастьян Курц, ЕС, австрия, совет ЕС
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