Австрия приняла председательство в Совете Евросоюза

Себастьян Курц (фото - Getty Images)

commenthover

В следующие полгода председательствовать в Совете Евросоюза будет Австрия

Реклама

Реклама

Председательство в Совете Европейского союза сегодня, 1 июля, переходит от Болгарии к Австрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Торжественная церемония передачи председательства прошла вчера в австрийском курортном городе Шладминг.

В мероприятии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.

"Это для нас большая честь, но в то же время и большая ответственность. Поскольку мы знаем, что ситуация в мире сейчас является сложной", - сказал Курц.

Председательство Австрии в ЕС продлится следующие полгода. Оно будет проходить под лозунгом "Европа, которая защищает".