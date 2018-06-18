Автор карикатуры на Поклонскую будет просить убежище в ЕС - СМИ

Российский художник Денис Лопатин, автор карикатуры на экс-"прокурора" оккупированного РФ Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, будет просить политического убежища во Франции. Об этом он заявил Сибирь.Реалии.

По его словам, в феврале он уехал в ЕС из-за преследований за рисунок, который, по мнению Поклонской, оскорбляет чувства верующих.

Лопатин рассказал, что получает угрозы о расправе.

Он отметил, что рассмотрение вопроса политического убежища во Франции займет несколько месяцев.

После выхода фильма Алексея Учителя "Матильда" российского императора Николая II, осенью 2017 года на одном из митингов в его защиту, против которого Поклонская вела активную кампанию, участники вышли с карикатурами Лопатина.

Фото: Алексей Петров/Радио Свобода

В мае 2018-го Поклонская направила запрос главе Следкома РФ из-за отказа возбуждать уголовное дело против автора карикатуры.

В Сентябре 2017 года российский режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие "террористической организации".