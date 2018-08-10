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10.08.2018, 20:24

Британец проехал 30 тысяч км и "написал" Stop Brexit: фото

Британец проехал 30 тысяч км и "написал" Stop Brexit: фото - Фото
Энди Парди (фото - Twitter ConsultantRogue)

Это выступление против выхода Великобритании из состава Евросоюза и призыв к свободе передвижения

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Британец Энди Парди уволился с работы и проехал по Европе 30 тысяч километров, "написав" своим маршрутом слова Stop Brexit. Таким образом он выступил против выхода Великобритании из состава Евросоюза и призвал к свободе передвижения. Об этом сообщает The Telegraph.

28-летний Парди приобрел микроавтобус за 6000 фунтов и отслеживал линию своего маршрута по GPS-трекерам. Еще 5000 фунтов Парди потратил, путешествуя по 32 странам. Он провел в пути четыре недели.

"Я всегда хотел сделать что-то подобное вокруг Европы и также я был разочарован тем, как тема Brexit развивается в последние годы. Я хотел оставить свою работу и сделать что-то для себя, но также я пытался сплотить вокруг этого как можно больше людей", - сказал Парди.

19 марта 2018 года сообщалось, что Евросоюз и Великобритания договорились - переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года.

30 июля сообщалось, что Великобритания планируют привлекать армию для доставки продуктов питания, лекарств и топлива в случае их нехватки, если страна выйдет из ЕС без соглашения.

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Теги: Великобритания, brexit
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