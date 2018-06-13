"Человек с очень низким IQ": Трамп отреагировал на ругань Де Ниро

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США отреагировал на оскорбление в свой адрес со стороны актера Роберта де Ниро - тот со сцены сказал "Fuck Тrump"

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Президент США Дональд Трамп в Twitter ответил актеру Роберту де Ниро, который оскорбительно высказался в его адрес со сцены церемонии вручения премии Тони.

"Роберт де Ниро, человек с очень низким уровнем IQ, получил слишком много ударов в голову от настоящих боксеров в фильмах. Я смотрел его прошлой ночью и мне действительно кажется, что он не отошел от пропущенных ударов в голову", - написал Трамп.

Президент считает, что де Ниро просто не понимает, что сейчас в США экономика находится в лучшем состоянии, чем когда-либо.

"Проснись, стукнутый!" – добавил Трамп.

11 июня де Ниро на премии Тони со сцены сказал: "Я скажу одно. Fuck Тrump". Больше никаких "Трамп, прочь". Это Fuck Тrump".