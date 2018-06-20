Число беженцев в мире равно населению Таиланда - ООН

Фото: news.un.org

commenthover

Число людей, вынужденных покинуть свои дома и спасаться бегством, в прошлом году достигло 68,5 млн, что равно численности населения Таиланда

Реклама

Реклама

Количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством, в прошлом году достигло 68,5 млн., что равно численности населения Таиланда. Об этом на пресс-конференции в Женеве рассказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Центр новостей ООН.

Филиппо Гранди подчеркнул, что потоки беженцев, людей, ищущих убежища, и внутренне перемещенных лиц стремительно росли на протяжении всего 2017 года. Примерно 85 процентов всех вынужденных переселенцев лиц в мире - это граждане бедных стран и стран со средним уровнем дохода. Верховный комиссар заявил, что мировой «кризис беженцев» - удел бедняков.

В новом докладе Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) говорится, что больше всего беженцев и внутренних переселенцев породила война в Сирии. На сегодняшний день в мире насчитывается примерно шесть миллионов беженцев из Сирии. Полтора миллиона из них нашли приют в соседних странах, в основном, в Ливане.

После сирийцев второе место в списке беженцев занимают афганцы, их 2,6 млн, а третье - граждане Южного Судана - 2,4 млн.

Сегодня все больше людей, оказавшихся в изгнании, многие годы не могут интегрироваться в местные общины. Отвечая на вопрос журналиста о том вернутся ли сирийские беженцы на родину, Верховный комиссар сказал, что вопрос заключается не в том, вернутся ли они, а в том, когда они вернутся.

Читайте также: ООН: Три четверти стрелкового оружия - в руках гражданских лиц

По словам Верховного комиссара, к росту потоков беженцев привели новые вспышки насилия, в том числе в Мьянме. В прошлом году из этой страны в Бангладеш прибыли 700 тысяч мусульман. В поисках убежища в соседние страны отправились 1,5 млн жителей Венесуэлы. Глава УВКБ напомнил также о массовых перемещениях в Демократической Республике Конго.

Читайте также: Германия разрабатывает новый план по предоставлению убежища

Примерно 70% всех перемещенных лиц в мире приходится на 10 стран, охваченных насилием и конфликтами. Их разрешение, по словам Филиппо Гранди, приведет к сокращению «армии беженцев».