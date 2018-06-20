Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 08:58

Число беженцев в мире равно населению Таиланда - ООН

Число беженцев в мире равно населению Таиланда - ООН - Фото
Фото: news.un.org

Число людей, вынужденных покинуть свои дома и спасаться бегством, в прошлом году достигло 68,5 млн, что равно численности населения Таиланда

Реклама
Реклама

Количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством, в прошлом году достигло 68,5 млн., что равно численности населения Таиланда. Об этом на пресс-конференции в Женеве рассказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Центр новостей ООН.

Филиппо Гранди подчеркнул, что потоки беженцев, людей, ищущих убежища, и внутренне перемещенных лиц стремительно росли на протяжении всего 2017 года. Примерно 85 процентов всех вынужденных переселенцев лиц в мире - это граждане бедных стран и стран со средним уровнем дохода. Верховный комиссар заявил, что мировой «кризис беженцев» - удел бедняков.

В новом докладе Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) говорится, что больше всего беженцев и внутренних переселенцев породила война в Сирии. На сегодняшний день в мире насчитывается примерно шесть миллионов беженцев из Сирии. Полтора миллиона из них нашли приют в соседних странах, в основном, в Ливане.

После сирийцев второе место в списке беженцев занимают афганцы, их 2,6 млн, а третье - граждане Южного Судана - 2,4 млн.

Сегодня все больше людей, оказавшихся в изгнании, многие годы не могут интегрироваться в местные общины. Отвечая на вопрос журналиста о том вернутся ли сирийские беженцы на родину, Верховный комиссар сказал, что вопрос заключается не в том, вернутся ли они, а в том, когда они вернутся.

Читайте также: ООН: Три четверти стрелкового оружия - в руках гражданских лиц

По словам Верховного комиссара, к росту потоков беженцев привели новые вспышки насилия, в том числе в Мьянме. В прошлом году из этой страны в Бангладеш прибыли 700 тысяч мусульман. В поисках убежища в соседние страны отправились 1,5 млн жителей Венесуэлы. Глава УВКБ напомнил также о массовых перемещениях в Демократической Республике Конго.

Читайте также: Германия разрабатывает новый план по предоставлению убежища

Примерно 70% всех перемещенных лиц в мире приходится на 10 стран, охваченных насилием и конфликтами. Их разрешение, по словам Филиппо Гранди, приведет к сокращению «армии беженцев».

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, беженцы, мигранты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Меркель обсудит с лидерами ЕС ситуацию с мигрантами
Мир Меркель обсудит с лидерами ЕС ситуацию с мигрантами
Франция готова принять беженцев с судна Aquarius, но выборочно
Мир Франция готова принять беженцев с судна Aquarius, но выборочно
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 