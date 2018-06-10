Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.06.2018, 23:43

CNN: Для Трюдо "в аду есть особое место" - советник Трампа

CNN: Для Трюдо "в аду есть особое место" - советник Трампа - Фото
Питер Наварро (фото - скриншот с видео)

Глава Нацсовета по торговле при администрации Трампа раскритиковал позицию премьер-министра Канады касательно торговых пошлин

Реклама
Реклама

Советник президента США Дональда Трампа, глава Нацсовета по торговле при Белом Доме Питер Наварро раскритиковал позицию премьер-министра Канады Джастина Трюдо касательно торговых пошлин. Об этом сообщает CNN.

"Есть особое место в аду для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину", - заявил Наварро.

Ранее советник американского президента по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать финальное коммюнике саммита G7 из-за заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое американская сторона расценила как предательство.

Он разделил позицию Наварро относительно того, что Трюдо "нанес нам (США - ред.) удар в спину".

Напомним, что Трюдо на финальной пресс-конференции по итогам саммита, откуда американский президент вылетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыномсреди прочего отметил, что Канада не позволит США "помыкать собой", а также назвал американские пошлины "оскорбительными", сообщив об увеличении ввозных пошлин в отношении американских фермеров, компаний и рабочих.

Ранее сегодня, 10 июня, президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, Джастин Трюдо, Питер Наварро, Лоуренс Кадлоу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Reuters: Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия ЕС к США
Мир Reuters: Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия ЕС к США
"Это предательство": Советник Трампа о словах Трюдо после саммита
Мир "Это предательство": Советник Трампа о словах Трюдо после саммита
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 