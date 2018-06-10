CNN: Для Трюдо "в аду есть особое место" - советник Трампа

Питер Наварро (фото - скриншот с видео)

commenthover

Глава Нацсовета по торговле при администрации Трампа раскритиковал позицию премьер-министра Канады касательно торговых пошлин

Реклама

Реклама

Советник президента США Дональда Трампа, глава Нацсовета по торговле при Белом Доме Питер Наварро раскритиковал позицию премьер-министра Канады Джастина Трюдо касательно торговых пошлин. Об этом сообщает CNN.

"Есть особое место в аду для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину", - заявил Наварро.

Ранее советник американского президента по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать финальное коммюнике саммита G7 из-за заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое американская сторона расценила как предательство.

Он разделил позицию Наварро относительно того, что Трюдо "нанес нам (США - ред.) удар в спину".

Напомним, что Трюдо на финальной пресс-конференции по итогам саммита, откуда американский президент вылетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, среди прочего отметил, что Канада не позволит США "помыкать собой", а также назвал американские пошлины "оскорбительными", сообщив об увеличении ввозных пошлин в отношении американских фермеров, компаний и рабочих.

Ранее сегодня, 10 июня, президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.