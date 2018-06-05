Дания хочет, чтобы беженцев принимали "непривлекательные" страны

Ларс Расмуссен Фото: gettyimages.com

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Ларс Расмуссен при этом не конкретизировал, о каких именно странах идет речь

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Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен заявил о планах создания центров содержания беженцев в непривлекательных с экономической точки зрения странах Европы. Об этом сообщает Euobserver.

По словам Расмуссена, в ближайшее время в «непривлекательные» места в Европе могут быть отправлены мигранты, которым отказали в предоставлении убежища страны ЕС.

Датский премьер сказал, что в планах запуск новой европейской системы убежища, которая будет включать общие центры приема беженцев «в странах, которые не входят в список любимых мест назначения для мигрантов».

Расмуссен не конкретизировал, о каких именно странах идет речь.

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен выслать из страны около 500 тысяч нелегальных мигрантов.