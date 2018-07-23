Дело Манафорта: пять свидетелей получат иммунитет за информацию

Пол Манафорт

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Судебное разбирательство, возможно, будет отложено на несколько месяцев

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В США федеральный судья предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение вынес судья Томас Эллис.

Имена свидетелей обнародуют позже.

В то же время адвокаты Манафорта попросили суд отсрочить на несколько месяцев судебное разбирательство по обвинениям бывшего советника Трампа в банковских и налоговых преступлениях. Судья пообещал позже решить вопрос об отсрочке.

Кроме того, суд обязал представителей команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которые выступают против Манафорта, предоставить его адвокатам свой список из 30 свидетелей.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым".