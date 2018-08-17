Дело Манафорта: судья заявил, что ему угрожали

Пол Манафорт (фото - getty Images)

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Томас Эллис не стал раскрывать детали относительно угроз

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Судья Томас Эллис, который возглавляет слушания по делу бывшего главы предвыборного штаба Пола Манафорта, заявил, что получил угрозы, поэтому не намерен разглашать имена и адреса присяжных, которые от него требуют СМИ. Об этом сообщает CNN.

"Я получил критику и угрозы. Я должен был догадаться, что они будут", - сказал он в сегодня адвокату, который представляет в суде семь медиа-организаций.

Судья не стал раскрывать детали относительно угроз, но отметил, нужно быть осторожным с раскрытием личных данных 12 основных и четырех запасных присяжных.

"Я и не представлял, что это дело вызовет такой общественный интерес. Мне до сих пор странно", - сказал судья.

Его сопровождают маршалы в гостинице, где он живет во время слушания этого дела. Он подчеркнул, что присяжные не имеют такой защиты.

Судья считает, что разглашение имен присяжных может привести к тому, что в будущем люди не захотят быть присяжными в таких резонансных делах.

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15 августа 2018 года Манафорт отказался давать показания в суде.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича.

По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".

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