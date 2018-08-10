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10.08.2018, 07:05

"Дипломата" МИД РФ Сигала заподозрили в секс-домогательствах

"Дипломата" МИД РФ Сигала заподозрили в секс-домогательствах - Фото
Стивен Сигал (скриншот из видеозаписи)

Представители знаменитости, которая считает президента России Владимира Путина "одним из величайших мировых лидеров", ситуацию пока не комментировали

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Окружная прокуратура Лос-Анджелеса ведет расследование: американского актера Стивена Сигала, который на днях получил работу в МИД РФ, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры пишет агентство Deutsche Welle.

Никаких подробностей дела, помимо того, что наряду с расследованием по Сигалу открыты дела против продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона, не сообщается.

Против голливудского продюсера Вайнштейна в Лос-Анджелесе открыто шесть дел: его подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах.

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В ноябре 2016 года Сигал стал очередным человеком в череде зарабатывающих в РФ иностранных спортсменов и актеров, кто получил российский паспорт. Он поддерживает политику Кремля по Украине, в частности, захват Крыма. Сигал считает Путина "одним из величайших мировых лидеров в истории".

В 2017 году СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на 5 лет. Ранее он приезжал туда на семинары по айкидо.

4 августа МИД страны-оккупанта назначил актера бесплатным "спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей".

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Теги: мид рф, стивен сигал, домогательство
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