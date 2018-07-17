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17.07.2018, 08:19

Директор разведки США ответил Трампу: Мы дали ясные оценки России

Директор разведки США ответил Трампу: Мы дали ясные оценки России - Фото
Дэниел Коутс (фото - Getty Images)

Кремль не только вмешался в выборы США в 2016 году, но и продолжает прикладывать глобальные усилия для подрыва демократии, заявил Дэниел Коутс

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Россия вмешалась в американские выборы президента в 2016 году. Такие выводы разведывательных служб подтвердил вчера, 16 июля, директор нацразведки США Дэниел Коутс, реагируя на сомнения в этом президента США Дональда Трампа, которые тот выразил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Финляндии.

"Роль разведсообщества - предоставлять президенту и политикам наилучшую из возможных информацию и основанные на фактах оценки. Мы были ясны в наших оценках российского вмешательства выборы 2016 года и их продолжающихся повсеместных усилий по подрыву нашей демократии", - говорится в заявлении.

Коутс добавил, что его ведомство "будет и впредь предоставлять неприкрашенные и объективные данные в поддержку нашей нацбезопасности".

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В ответ на критику Трамп написал у себя в Twitter, что "ОЧЕНЬ уверен в МОИХ разведчиках".

Тем не менее, добавил он, "чтобы выстроить светлое будущее, нам нельзя фокусироваться исключительно на прошлом", и подчеркнул - "как две крупнейшие ядерные державы, мы должны поладить".

Сегодня Трамп созывает закрытую встречу с членами Конгресса.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

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Теги: выборы в США, дональд трамп, вмешательство, дэниел коутс, директор национальной разведки
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