Директор разведки США ответил Трампу: Мы дали ясные оценки России

Россия вмешалась в американские выборы президента в 2016 году. Такие выводы разведывательных служб подтвердил вчера, 16 июля, директор нацразведки США Дэниел Коутс, реагируя на сомнения в этом президента США Дональда Трампа, которые тот выразил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Финляндии.

"Роль разведсообщества - предоставлять президенту и политикам наилучшую из возможных информацию и основанные на фактах оценки. Мы были ясны в наших оценках российского вмешательства выборы 2016 года и их продолжающихся повсеместных усилий по подрыву нашей демократии", - говорится в заявлении.

Коутс добавил, что его ведомство "будет и впредь предоставлять неприкрашенные и объективные данные в поддержку нашей нацбезопасности".

В ответ на критику Трамп написал у себя в Twitter, что "ОЧЕНЬ уверен в МОИХ разведчиках".

Тем не менее, добавил он, "чтобы выстроить светлое будущее, нам нельзя фокусироваться исключительно на прошлом", и подчеркнул - "как две крупнейшие ядерные державы, мы должны поладить".

