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18.07.2018, 13:27

Дональд Трамп: Мы с Путиным поладили, а хейтеры ждали бокса

Дональд Трамп: Мы с Путиным поладили, а хейтеры ждали бокса - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

Президент США заявил, что встреча с российским лидером в Финляндии была "чертовский успешной, но только не для СМИ фейковых новостей"

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Американский президент Дональд Трамп уверен, что его пресс-конференция с российским коллегой Владимиром Путиным "понравилась топ-чиновникам разведки", а те, кто ждал на саммите в Хельсинки конфликта лидеров, остались без зрелища. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Мы с Путиным обсудили много важных тем. Мы неплохо поладили, что реально напрягает многих хейтеров, которые хотели увидеть боксерский поединок", - написал Трамп и анонсировал "большие результаты" по итогам саммита в Хельсинки.

Также американский лидер уверен, что "успех саммита НАТО в Брюсселе" может побледнеть на фоне "даже большего успеха в долгосрочной перспективе" от встречи в Хельсинки.

Трамп добавил, что "Россия согласилась помочь с Северной Кореей".

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По прилету в США Трамп отмахнулся от обвинений в "предательстве" в пользу России, заявив, что никакой он не "пророссийский".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на переговоры Трампа с Путиным, а легендарному киноактеру Арнольду Шварценеггеру даже стало стыдно за поведение американского президента.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, хельсинки
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