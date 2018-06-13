Дрон NASA впервые самостоятельно летал в коммерческом "воздухе"

Фото: NASA

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На "Хищнике" аэрокосмического управления США испытали прогрессивные технологии, позволяющие дрону перемещаться там, где серьезный транспортный трафик

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Американский беспилотник MQ-9 Predator B "Ikhana" от NASA впервые без самолета поддержки был использован в научно-исследовательской миссии в воздушном пространстве, где летают коммерческие и гражданские транспортные средства. Об этом сообщили в аэрокосмическом управлении США.

На дроне была установлена передовая аппаратура типа "засечь и избежать"; грубо говоря, это практически система автопилотируемого полета.

Взлет был совершен с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния, после чего БПЛА сразу же вошел в контролируемое воздушное пространство на запад от базы, вышел на эшелон около 7000 м и отправился в сторону Фресно.

После успешного пролета по заданным точкам дрон приземлился на авиабазе Армстронг.

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В NASA убеждены, что этот полет приближает Штаты "на шаг ближе" к нормализации беспилотных операций в воздушном пространстве, которое используется коммерческими и частными пилотами.

Полеты крупных БПЛА на США открывают двери для всех видов услуг - от мониторинга и борьбы с лесными пожарами до помощи при поисково-спасательных операциях.