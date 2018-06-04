Экс-президент: Если РФ атакует Эстонию, то потеряет Петербург

Хендрик Ильвес (фото - gettyimages.com)

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Россия ведет против Эстонии информационную кампанию, отметил бывший президент Эстонии

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В военном смысле Россия не угрожает Эстонии, поскольку знает, что может понести значительные потери вследствие агрессии. Об этом заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что в НАТО действует норма (статья 5), по которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все государства одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

По его словам, Россия ведет против Эстонии информационную кампанию.

Он уточнил, что на Западе многие попадают под влияние российских пропагандистских нарративов.

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая продолжается уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза - действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", - подчеркнул Ильвес.

Он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

"Я не считаю, что агрессия - это часть генокода русских!" - заявил Ильвес.

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