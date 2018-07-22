Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.07.2018, 17:32

Эквадор готовится выставить из посольства Джулина Ассанжа - СМИ

Эквадор готовится выставить из посольства Джулина Ассанжа - СМИ - Фото
Джулиан Ассанж (фото - скриншот с видео)

The Intercept пишет, что сделка Эквадора с Британией о выдаче Джулиана Ассанжа вот-вот состоится или уже состоялась

Реклама
Реклама

Переговоры президента Эквадора Ленина Морено с Великобританией о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа близятся к завершению. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на источники в МИД и канцелярии президента Эквадора.

Согласно сообщению, Морено близок к заключению или уже заключил соглашение с британскими властями о передаче Ассанжа в течение следующих нескольких недель.

Отмечается, что сделка предполагает отказ в предоставлении убежища Ассанжу в посольстве Эквадора в Лондоне и его выселение.

Издание отмечает, что вопрос о выдаче основателя WikiLeaks решится во время официального визита президента Эквадора в Лондон, который запланирован с 21 по 27 июля.

Новостной портал The Intercept создан журналистом, который первый рассказал историю об экс-сотруднике американских спецслужб Эдварда Сноудена. 

28 марта правительство Эквадора лишило снователя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства. 

Основатель WikiLeaks скрывается от правосудия в эквадорском посольстве в Лондоне. Ему выдали эквадорское удостоверение личности. В 2012 году президент Эквадора Рафаэль Корреа согласился предоставить убежище Ассанжу.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Ленин Морено, британия, wikileaks, эквадор, Джулиан Ассанж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Угроза РФ: Британия увеличит присутствие ВМС в Северной Атлантике
Мир Угроза РФ: Британия увеличит присутствие ВМС в Северной Атлантике
На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин
Мир На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 