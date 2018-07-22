Эквадор готовится выставить из посольства Джулина Ассанжа - СМИ

Джулиан Ассанж (фото - скриншот с видео)

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The Intercept пишет, что сделка Эквадора с Британией о выдаче Джулиана Ассанжа вот-вот состоится или уже состоялась

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Переговоры президента Эквадора Ленина Морено с Великобританией о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа близятся к завершению. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на источники в МИД и канцелярии президента Эквадора.

Согласно сообщению, Морено близок к заключению или уже заключил соглашение с британскими властями о передаче Ассанжа в течение следующих нескольких недель.

Отмечается, что сделка предполагает отказ в предоставлении убежища Ассанжу в посольстве Эквадора в Лондоне и его выселение.

Издание отмечает, что вопрос о выдаче основателя WikiLeaks решится во время официального визита президента Эквадора в Лондон, который запланирован с 21 по 27 июля.

Новостной портал The Intercept создан журналистом, который первый рассказал историю об экс-сотруднике американских спецслужб Эдварда Сноудена.

28 марта правительство Эквадора лишило снователя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства.

Основатель WikiLeaks скрывается от правосудия в эквадорском посольстве в Лондоне. Ему выдали эквадорское удостоверение личности. В 2012 году президент Эквадора Рафаэль Корреа согласился предоставить убежище Ассанжу.