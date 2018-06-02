Эрдоган запретил в Турции Uber - СМИ

Такси

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В Турции есть собственная система такси, которую Эрдоган призвал развивать

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В пятницу, 1 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил в стране работа оператора такси Uber. Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно сообщению, Эрдоган сослался на то, что в Турции есть собственная система такси, и власти не позволят иностранному перевозчику разрушить ее. Только в одном Стамбуле служба насчитывает 18 тысяч традиционных желтых такси.

Несмотря на это, сторонники Uber в Турции отмечали низкий уровен сервиса в местных компаниях.

Отмечается, что Турция стала четвертой страной после Болгарии, Дании и Венгрии, где запрещен Uber. Также 3 апреля сервис онлайн-заказа такси Uber прекратил работу в Словакии.

31 мая сообщалось, что генеральный директор холдинга Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффет собирался вложить $3 млрд в Uber Technologies, но сделка не состоялась, поскольку стороны не смогли сойтись ее на условиях.