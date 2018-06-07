Если в Сингапуре все пройдет хорошо, Ким Чен Ына позовут в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он обязательно пригласит лидера КНДР Ким Чен Ына в США, если их переговоры на высшем уровне в Сингапуре пройдут хорошо. Об этом сообщает Associated Press.
Трамп отметил, что рассматривает варианты приглашения Ким Чен Ына как в Белый дом, так и в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
"Возможно, мы начнем с Белого дома", - сказал Трамп.
Президент США добавил, что он верит в готовность лидера КНДР действовать на благо его страны, семьи и его самого.
7 июня Трамп заявил, что к проведению его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня все готово.