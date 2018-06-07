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07.06.2018, 22:50

Если в Сингапуре все пройдет хорошо, Ким Чен Ына позовут в США

Если в Сингапуре все пройдет хорошо, Ким Чен Ына позовут в США - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

Лидера Северной Кореи могут принять в Белом доме или в резиденции Трампа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он обязательно пригласит лидера КНДР Ким Чен Ына в США, если их переговоры на высшем уровне в Сингапуре пройдут хорошо. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп отметил, что рассматривает варианты приглашения Ким Чен Ына как в Белый дом, так и в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Возможно, мы начнем с Белого дома", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что он верит в готовность лидера КНДР действовать на благо его страны, семьи и его самого.

7 июня Трамп заявил, что к проведению его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня все готово.

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Теги: ким чен ын, дональд трамп
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