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18.07.2018, 18:01

Еврокомиссия может наказать Венгрию за законы "Стоп Сорос" - СМИ

Еврокомиссия может наказать Венгрию за законы "Стоп Сорос" - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Венгерские СМИ сообщают, что Еврокомиссия начнет процедуру против Венгрии из-за спорных законов уже в этоn четверг

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Европейская комиссия в четверг, 18 июля, намерена начать санкционную процедуру против Венгрии за нарушение законодательства ЕС из-за недавно одобренного пакета законов "Стоп Сорос", направленного на криминализацию помощи нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Daily News Hungary, со ссылкой на агентство MTI, которому рассказали чиновник ЕС.

Согласно сообщению, сначала Еврокомиссия направит Будапешту формальное уведомление по поводу законов, которые считает "проблематичными". Для подготовки ответа у Венгрии будет один или два месяца.

Отмечается, что в случае "неудовлетворительного ответа", ЕС направит "обоснованное мнение" и при необходимости передаст дело в Европейский суд.

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20 июня парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов ("Стоп Сорос"), который криминализирует часть помощи нелегальным мигрантам. Президент Виктор Орбан обвиняет Джорджа Сороса в поощрении массовой иммиграции, чтобы "взорвать" Европу.

4 апреля 2017 года президент Венгрии Янош Адер подписал одобренный парламентом закон о высшем образовании, в который внесены правки, позволяющие закрыть основанный миллиардером Соросом Центрально-европейский университет.

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Теги: мигранты, джордж сорос, Венгрия, еврокомиссия, европейская комиссия, нелегальные мигранты, виктор орбан, будапешт, стоп сорос
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