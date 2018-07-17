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17.07.2018, 17:09

ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ в Украине - СМИ

ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ в Украине - СМИ - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

В документах - номера телефонов наблюдателей, привычки, типы привлекающих женщин, восприимчивость к алкоголю и финансовое положение

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Российская разведка, вероятно, сотрудника миссии, получила внутренние документы команды наблюдателей ОБСЕ, которые занимаются мониторингом конфликта на востоке Украины. В том числе - досье с личной информацией о сотрудниках от шпиона. Об этом сообщает немецкая телекомпания ARD.

В докладе, обнародованном 16 июля, в программе Fakt ARD, сообщалось, что в настоящее время Федеральной служба безопасности РФ имеет эту информацию в своем распоряжении.

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ в Украине выразила озабоченность в связи с предполагаемой шпионской деятельностью, подрывающей их работу.

"Миссия обеспокоена любым предполагаемым нарушением ее безопасности и намерена тщательно изучить все утверждения в соответствии с установленными процедурами", - говорится в заявлении миссии.

Сообщается, что досье содержало личную информацию о сотрудниках миссии, включая их номера телефонов и привычки, типы женщин, которые их привлекают, финансовое положение и были ли они восприимчивы к алкоголю.

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Теги: фсб, обсе, шпионаж, досье
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