ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ в Украине - СМИ

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

commenthover

В документах - номера телефонов наблюдателей, привычки, типы привлекающих женщин, восприимчивость к алкоголю и финансовое положение

Реклама

Реклама

Российская разведка, вероятно, сотрудника миссии, получила внутренние документы команды наблюдателей ОБСЕ, которые занимаются мониторингом конфликта на востоке Украины. В том числе - досье с личной информацией о сотрудниках от шпиона. Об этом сообщает немецкая телекомпания ARD.

В докладе, обнародованном 16 июля, в программе Fakt ARD, сообщалось, что в настоящее время Федеральной служба безопасности РФ имеет эту информацию в своем распоряжении.

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ в Украине выразила озабоченность в связи с предполагаемой шпионской деятельностью, подрывающей их работу.

"Миссия обеспокоена любым предполагаемым нарушением ее безопасности и намерена тщательно изучить все утверждения в соответствии с установленными процедурами", - говорится в заявлении миссии.

Сообщается, что досье содержало личную информацию о сотрудниках миссии, включая их номера телефонов и привычки, типы женщин, которые их привлекают, финансовое положение и были ли они восприимчивы к алкоголю.

Читайте также: Компромат на Трампа: реакция Путина на вопрос журналиста - видео