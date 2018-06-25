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25.06.2018, 12:45

Футболист Салах хотел уйти из сборной Египта из-за Кадырова - CNN

Футболист Салах хотел уйти из сборной Египта из-за Кадырова - CNN - Фото
Рамзан Кадыров и Мохаммед Салах (фото - Sky News)

Футболист египетской сборной "почувствовал себя незащищенным" после того, как глава Чечни наградил его званием почетного жителя

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Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах хотел уйти из команды после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за опасений, что его могут использовать в политических целях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

Накануне Салах встретился с Кадыровым и тот наградил футболиста званием почетного гражданина Чечни. Это широко осветили, в том числе, пропагандисты телеканала RT.

Как рассказал источник, Салах "чувствует себя незащищенным" после того, что произошло. И он сказал, что не хотел бы быть замешанным во внефутбольных вопросах и чтобы его использовали для чьей-либо политической репутации. 

Болельщики запустили в соцсетях хештег "I'm with Salah", чтобы поддержать футболиста и отговорить его от вероятного ухода. 

В федерации футбола Египта сказали, что не знают о подобном решении Салаха и сборная продолжает выступать в прежнем составе.

Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO заявлял, что в Чечне геев нет, а если они есть - то их нужно "забрать" из республики, чтобы "очистить кровь". Human Rights Watch подтвердила информацию о массовых преследованиях мужчин с гомосексуальной ориентацией в Чечне.

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Теги: Рамзан Кадыров, Мохаммед Салах, сборная Египта
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