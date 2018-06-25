Футболист Салах хотел уйти из сборной Египта из-за Кадырова - CNN

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах хотел уйти из команды после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за опасений, что его могут использовать в политических целях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Накануне Салах встретился с Кадыровым и тот наградил футболиста званием почетного гражданина Чечни. Это широко осветили, в том числе, пропагандисты телеканала RT.
Как рассказал источник, Салах "чувствует себя незащищенным" после того, что произошло. И он сказал, что не хотел бы быть замешанным во внефутбольных вопросах и чтобы его использовали для чьей-либо политической репутации.
Болельщики запустили в соцсетях хештег "I'm with Salah", чтобы поддержать футболиста и отговорить его от вероятного ухода.
В федерации футбола Египта сказали, что не знают о подобном решении Салаха и сборная продолжает выступать в прежнем составе.
Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO заявлял, что в Чечне геев нет, а если они есть - то их нужно "забрать" из республики, чтобы "очистить кровь". Human Rights Watch подтвердила информацию о массовых преследованиях мужчин с гомосексуальной ориентацией в Чечне.