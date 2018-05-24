Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году

Фото: kavkazplus.com

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На слушании в ЕСПЧ Грузия заявила, что мирных жителей атаковали российские военные при поддержке властей Южной Осетии

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Грузия обвинила Россию в смерти сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года. С заявлением выступил адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека, передает Deutsche Welle.

"Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", - сказал Эммерсон.

Тбилиси утверждает, что войска РФ и власти Южной Осетии атаковали мирных жителей Грузии. Россия называет обвинения беспочвенными.

"Российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", - заявили в Минюсте РФ.

Во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек - военнослужащие и мирные граждане.