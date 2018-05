Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Фото: пресс-служба МИД Грузии

Грузия начала официальные процедуры прекращения дипломатических отношений с Сирией, которая сегодня признала "независимость" Южной Осетии - оккупированного Россией грузинского региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны.

По словам замглавы министерства Давида Дондуа, 29 мая "в результате манипулирования со стороны России сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия)".

Фактически, утверждают в Тбилиси, таким действием режим сирийского диктатора Башара Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и этническую чистку в регионе.

Министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество осудить "очередное вопиющее нарушение закона Асадом".

Recognition of independence of historic regions of Georgia, Abkhazia and Tskhinvali (South Osetia), by Russian manipulated Assad regime in Syria, is another blatant violation of Int Law by Assad and should be condemned by the int community