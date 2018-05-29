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29.05.2018, 15:43

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией - Фото
Фото: пресс-служба МИД Грузии

Режим сирийского диктатора Башара Асада пошел на поводу у Кремля, когда решил наладить "дипотношения" с Южной Осетией и Абхазией, заявили в Тбилиси

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Грузия начала официальные процедуры прекращения дипломатических отношений с Сирией, которая сегодня признала "независимость" Южной Осетии - оккупированного Россией грузинского региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны.

По словам замглавы министерства Давида Дондуа, 29 мая "в результате манипулирования со стороны России сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия)".

Фактически, утверждают в Тбилиси, таким действием режим сирийского диктатора Башара Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и этническую чистку в регионе.

Министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество осудить "очередное вопиющее нарушение закона Асадом".

До Сирии "независимость" Южной Осетии и Абхазии признавали только РФ и союзные ей режимы в Венесуэле, Никарагуа и Науру. Напомним, дипломатических отношений между РФ и Грузией нет с конца лета 2008 года, когда российские войска вторглись в эту страну.

Летом 2014 года в Южной Осетии заявили о "признании"государством террористической организации "Донецкая народная республика".

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Теги: Сирия, оккупация, Грузия, абхазия, южная осетия
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