Хаос в аэропорту Ганновера: из-за жары треснула взлетная полоса

Вчера, 24 июля, в аэропорту Ганновера из-за жары остановилась работа. Об этом сообщает Bild.
Температура воздуха поднялась до 40 градусов, в результате чего потрескалась и вздулась взлетная полоса. Самолеты не могли вылететь, все прилетающие рейсы отправляли в Мюнхен и Гамбург.
В результате пострадали около 3,5 тысяч пассажиров. Отменили 41 рейс на вылет и 44 рейса прибытия.
Администрация закрыла аэропорт на ночь, за это время должны были восстановить взлетную полосу.
14 июня в киевском аэропорту Жуляны самолет авиакомпании Bravo при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. Аэропорт закрыли на несколько часов.
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