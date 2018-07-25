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25.07.2018, 07:57

Хаос в аэропорту Ганновера: из-за жары треснула взлетная полоса

Хаос в аэропорту Ганновера: из-за жары треснула взлетная полоса - Фото
Фото: Bild

Администрации крупнейшего аэропорта пришлось закрыть его до утра и отменить больше 80 рейсов

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Вчера, 24 июля, в аэропорту Ганновера из-за жары остановилась работа. Об этом сообщает Bild.

Температура воздуха поднялась до 40 градусов, в результате чего потрескалась и вздулась взлетная полоса. Самолеты не могли вылететь, все прилетающие рейсы отправляли в Мюнхен и Гамбург.

В результате пострадали около 3,5 тысяч пассажиров. Отменили 41 рейс на вылет и 44 рейса прибытия.

Администрация закрыла аэропорт на ночь, за это время должны были восстановить взлетную полосу. 

14 июня в киевском аэропорту Жуляны самолет авиакомпании Bravo при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. Аэропорт закрыли на несколько часов.

Фото: Bild

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Теги: аэропорт, жара, ганновер, взлетная полоса
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