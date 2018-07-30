Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 12:45

Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе

Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе - Фото
Колинда Грабар-Китарович (фото - пресс-служба президента Хорватии)

Минские соглашения Загреб поддерживает, но выступает за сохранение диалога с "великой державой" Россией, заявила Колинда Грабар-Китарович

Реклама
Реклама

В Хорватии "очень ждут" с визитом российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью прокремлевскому изданию Коммерсант заявила президент этой страны Колинда Грабар-Китарович.

По ее словам, накопилось достаточно вопросов для того, чтобы позвать его в Загреб.

Грабар-Китарович сказала, что пригласила его приехать еще в 2017 году в Сочи, и повторила приглашение во время недавнего финала футбольного ЧМ-2018 в Москве.

"Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина, и отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата", - заявила она.

"Для меня, как для президента и страстной болельщицы всех хорватских спортсменов, было важно создать на стадионе (в Москве, - ред.) дружественную атмосферу, показать, насколько мы ценим россиян и то, как вы организовали — думаю, наилучшим образом — этот чемпионат", - добавила она о прошедшем в РФ мундиале.

Читайте также: Геращенко: Хорватия поможет с реинтеграцией Донбасса и Крыма (2016 год)

При этом Китарович подчеркнула, что член ЕС и НАТО, Ховартия настаивает на соблюдении международного права и выступает за реализацию минских договоренностей по Украине.

"С другой стороны, вторая часть этого подхода - это сохранение диалога с Россией. Он неизбежен, Россия - это великая держава, и в самых горячих точках мира, например в Сирии, без России не обойтись", - считает она.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: визит, владимир путин, хорватия, приглашение, колинда грабар-китарович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Британии призвали противостоять угрозе от РФ сообща - доклад
Мир В Британии призвали противостоять угрозе от РФ сообща - доклад
Британия готовится к "жесткому" Brexit: привлекут военных
Мир Британия готовится к "жесткому" Brexit: привлекут военных
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 