Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе

Колинда Грабар-Китарович (фото - пресс-служба президента Хорватии)

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Минские соглашения Загреб поддерживает, но выступает за сохранение диалога с "великой державой" Россией, заявила Колинда Грабар-Китарович

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В Хорватии "очень ждут" с визитом российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью прокремлевскому изданию Коммерсант заявила президент этой страны Колинда Грабар-Китарович.

По ее словам, накопилось достаточно вопросов для того, чтобы позвать его в Загреб.

Грабар-Китарович сказала, что пригласила его приехать еще в 2017 году в Сочи, и повторила приглашение во время недавнего финала футбольного ЧМ-2018 в Москве.

"Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина, и отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата", - заявила она.

"Для меня, как для президента и страстной болельщицы всех хорватских спортсменов, было важно создать на стадионе (в Москве, - ред.) дружественную атмосферу, показать, насколько мы ценим россиян и то, как вы организовали — думаю, наилучшим образом — этот чемпионат", - добавила она о прошедшем в РФ мундиале.

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При этом Китарович подчеркнула, что член ЕС и НАТО, Ховартия настаивает на соблюдении международного права и выступает за реализацию минских договоренностей по Украине.

"С другой стороны, вторая часть этого подхода - это сохранение диалога с Россией. Он неизбежен, Россия - это великая держава, и в самых горячих точках мира, например в Сирии, без России не обойтись", - считает она.