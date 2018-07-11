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11.07.2018, 09:45

"Хотят, чтобы мы им клево оплачивали НАТО": Трамп обиделся на ЕС

"Хотят, чтобы мы им клево оплачивали НАТО": Трамп обиделся на ЕС - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Американский лидер заявил, что Брюссель не дает бизнесу США развиваться в Европе, но хочет, чтобы Америка защищала Евросоюз от различных угроз

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Президент США Дональд Трамп в который уже раз раскритиковал европейских союзников: он полагает, что страны ЕС хотят защиты под зонтиком НАТО, но за счет Вашингтона, и при этом якобы ставят палки в колеса американскому бизнесу на своем континенте. Такие соображения он изложил в Twitter.

"Европейский Союз делает невозможным для наших фермеров, рабочих и компаний вести бизнес в Европе", - заявил хозяин Белого дома.

По словам Трампа, внешнеторговый дефицит США равен $151 млрд.

"...И при этом они хотят, чтобы мы радостно защищали их посредством НАТО, и клево за это платили", - посетовал президент США, подчеркнув - нет, "это так не работает".

Вчера вечером президент США прибыл в Брюссель на саммит НАТО, который начинается сегодня:

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10 марта 2018 года Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий на уровне 25% и 10% соответственно на сумму 6,4 млрд евро. В Белом доме заявили, что такой шаг связан с необходимостью "обеспечения нацбезопасности" США.  С 23 марта Белый дом ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. С июня тарифы также вступили в силу в отношении ЕС, Канады и Мексики.

Брюссель и евролидеры жестко раскритиковали торговую войну США против других стран, а 22 июня вступили в силу штрафные пошлины ЕС на ряд товаров США на сумму €2,8 млрд в год.

11 июля США опубликовали новый список попадающих под пошлины китайских товаров на $200 млрд.

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Теги: дональд трамп, пошлины, евросоюз, аграрный рынок, торговые войны
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