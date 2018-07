"Хотят, чтобы мы им клево оплачивали НАТО": Трамп обиделся на ЕС

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в который уже раз раскритиковал европейских союзников: он полагает, что страны ЕС хотят защиты под зонтиком НАТО, но за счет Вашингтона, и при этом якобы ставят палки в колеса американскому бизнесу на своем континенте. Такие соображения он изложил в Twitter.

"Европейский Союз делает невозможным для наших фермеров, рабочих и компаний вести бизнес в Европе", - заявил хозяин Белого дома.

По словам Трампа, внешнеторговый дефицит США равен $151 млрд.

"...И при этом они хотят, чтобы мы радостно защищали их посредством НАТО, и клево за это платили", - посетовал президент США, подчеркнув - нет, "это так не работает".

Вчера вечером президент США прибыл в Брюссель на саммит НАТО, который начинается сегодня:

President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump, @WhiteHouse, and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49