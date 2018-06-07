Игрок сборной Англии попросил семью не ехать на ЧМ из-за расизма

Дэнни Роуз (фото - standard.co.uk)

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Футболист английской сборной Дэнни Роуз боится, что его семья в России столкнется с расизмом

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Защитник английского футбольного клуба Тоттенхэм и сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью не приезжать на чемпионат мира в Россию из-за опасений, что будут случаи расизма. Об этом сообщает Evening Standard.

"Я не беспокоюсь за себя. Но я сказал своей семье, что я не хочу, чтобы они ехали из-за расизма или чего-то еще, что может произойти. Я не хочу переживать при подготовке к игре за безопасность моей семьи. Если что-то случиться со мной, это не повлияет на меня так, как если бы оскорбили мою семью", - пояснил Роуз.

Футболист сказал, что его отец очень расстроился, что не сможет приехать, потому что у него больше может не быть шанса увидеть игру сына на мировом чемпионате.

"Каким-то образом Россия получила чемпионат мира и мы должны с этим смириться", - сказал Роуз.

В мае 2018 года ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 22 тысячи фунтов за расизм российских болельщиков в отношении футболистов французской сборной.

В Европарламенте призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России.