Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 10:38

Игрок сборной Англии попросил семью не ехать на ЧМ из-за расизма

Игрок сборной Англии попросил семью не ехать на ЧМ из-за расизма - Фото
Дэнни Роуз (фото - standard.co.uk)

Футболист английской сборной Дэнни Роуз боится, что его семья в России столкнется с расизмом

Реклама
Реклама

Защитник английского футбольного клуба Тоттенхэм и сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью не приезжать на чемпионат мира в Россию из-за опасений, что будут случаи расизма. Об этом сообщает Evening Standard.

"Я не беспокоюсь за себя. Но я сказал своей семье, что я не хочу, чтобы они ехали из-за расизма или чего-то еще, что может произойти. Я не хочу переживать при подготовке к игре за безопасность моей семьи. Если что-то случиться со мной, это не повлияет на меня так, как если бы оскорбили мою семью", - пояснил Роуз.

Футболист сказал, что его отец очень расстроился, что не сможет приехать, потому что у него больше может не быть шанса увидеть игру сына на мировом чемпионате.

"Каким-то образом Россия получила чемпионат мира и мы должны с этим смириться", - сказал Роуз.

В мае 2018 года ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 22 тысячи фунтов за расизм российских болельщиков в отношении футболистов французской сборной. 

В Европарламенте призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чемпионат мира по футболу 2018, Россия, расизм, сборная Англии, Дэнни Роуз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Летел на рыбалку: экс-замглавы ФСБ умер после аварии вертолета
Мир Летел на рыбалку: экс-замглавы ФСБ умер после аварии вертолета
Глава МОК о бойкоте ЧМ-2018: такие демарши ни к чему не приводят
Политика Глава МОК о бойкоте ЧМ-2018: такие демарши ни к чему не приводят
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 