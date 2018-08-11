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11.08.2018, 09:27

Иран испытал баллистическую ракету - Fox News

Иран испытал баллистическую ракету - Fox News - Фото
Фото: militaryedge.org

Запуск баллистической ракеты впервые за год прошел на фоне возобновления санкций США

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Иран испытал баллистическую ракету - впервые за последний год. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на три источника. 

В тестовом режиме запустили баллистическую ракету ближнего радиуса действия Fateh-110. Испытания прошли одновременно с масштабными военно-морскими учениями. 

Запуск заметили в США через спутники, но официально Иран о нем не сообщал. Ракета пролетела больше 100 миль через Ормузский пролив, то есть от берега до берега. 

Иран запустил ракету на фоне возобновления санкций США.

Это произошло после того, как в мае президент США Дональд Трамп решил выйти из многосторонней сделки с Тегераном насчет иранской ядерной программы. С тех пор, по словам спикеров из страны, там якобы наращивают объемы обогащения урана.

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Теги: США, Иран, испытания, запуск, баллистическая ракета
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