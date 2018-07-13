Из компании Безоса просочились данные о стоимости полета в космос

Фотo: Джефф Безос / Twitter

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Вероятно, первыми космотуристами будут сотрудники компании миллиардера Blue Origin, и лишь после череды успешных полетов на борт пустят "гражданских"

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Компания американского миллиардера Джеймса Безоса Blue Origin намерена взять с первых космических туристов по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту на борту ракеты New Shepard. Об этом, ссылаясь на знакомых с планами двух людей, пишет агентство Reuters.

Ранее Blue Origin объявила о старте продаж билетов с 2019 года.

Один из ее сотрудников назвал цифру 200-300 тысяч долларов США, другой сообщил, что дешевле $200 тысяч билет не будет стоить. По оценкам экспертов, каждый полет New Shepard обходится компании в $10 млн.

Как отметил источник, первый тест системы аварийного возвращения капсулы для экипажа на землю будет проведен в космосе "в ближайшие недели".

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New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли.

Двигатель ракеты работает на водороде и кислороде, и в ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов, выводя капсулу на высоту около 40 км. После этого ступень самостоятельно садится при помощи двигателя, а рассчитанная на 6 пассажиров капсула летит по инерции вверх еще более 60 км, достигая линии Кармана - условной границы между атмосферой и космосом, после чего совершает посадку на парашютах.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания приобрела 770 кв. км земли в штате Техас. В 2015 году она впервые успешно спустила ракету и капсулу, на 2018-й запланировала тест-полеты с человеком на борту.

Подробнее о New Shepard можно почитать на сайте компании.

Основатель Amazon и Blue Origin, чье состояние оценивается в $112 млрд, заявил, что собирается предложить NASA и ESA совместными усилиями колонизировать Луну.