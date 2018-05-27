Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа

Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter.
Согласно сообщению, строительство началось сегодня, 27 мая.
"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сказал министр.
По его словам, барьер лишит ХАМАС стратегической возможности, "в развитие которой вложил огромные средства".
Ранее сегодня, 27 мая, авиация Израиля нанесла
удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре.
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