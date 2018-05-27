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27.05.2018, 22:58

Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа

Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа - Фото
Фото: twitter.com/AvigdorLiberman

Барьер призван лишить возможности боевиков ХАМАС попадать на территорию Израиля

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Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter.
Согласно сообщению, строительство началось сегодня, 27 мая.
 
"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сказал министр.
 
По его словам, барьер лишит ХАМАС стратегической возможности, "в развитие которой вложил огромные средства".
Ранее сегодня, 27 мая, авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре.
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Теги: Израиль, сектор газа, хамас, министр обороны Израиля, Авигдор Либерман
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