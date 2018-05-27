Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа

Фото: twitter.com/AvigdorLiberman

Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter.

Согласно сообщению, строительство началось сегодня, 27 мая.

"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сказал министр.

По его словам, барьер лишит ХАМАС стратегической возможности, "в развитие которой вложил огромные средства".