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03.08.2018, 09:40

На Европу надвигается экстремальная жара: синоптики ждут рекорды

На Европу надвигается экстремальная жара: синоптики ждут рекорды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В юго-западной части Испании и южной и юго-восточной Португалии ожидают до +47 градусов

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Европу накрыла чрезвычайно жаркая погода, которая продлится несколько дней. Об этом сообщает ВВС.

Синоптики прогнозируют новые абсолютные температурные рекорды в Европе, для этого "есть 25-30% шансов". 

По их прогнозам, в последние дни из-за увеличения количества горячего воздуха из Африки постоянно растет температура в Испании и Португалии.

В юго-западной части Испании и южной и юго-восточной Португалии ожидают до +47 градусов 3-4 августа.

Национальный рекорд Португалии составляет +47,4 градусов, он был установлен в 2003 году. Пиковая температура стране +47,3 градусов была зафиксирована в июле 2017 года.

Нынешний европейский температурный рекорд +48 градусов был установлен в Афинах в июле 1977 года.

Группа предупреждения о погодных условиях в Европе выпустила красные предупреждения, которые классифицируются как очень опасные и представляют риск для жизни, для большинства южных регионов Португалии и провинции Бадахос в Испании.

В Италии объявили красные оповещения по всему центру и северу страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.

Метеорологи говорят о вероятности в 40%, что температура в Афинах достигнет +48 градусов .

23 июля 2018 года на северо-западе Токио температура воздуха достигла +41,1 градусов, что стало рекордным показателем жары.

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Теги: Европа, температурный рекорд, жара, синоптики
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