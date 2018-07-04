"Какой позор": Дональд Трамп атаковал в сети разведку США

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Хозяин Белого дома неоднократно предпринимал нападки на разведсообщество - особенно по российскому делу (вмешательство РФ в выборы на территории США)

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Американский президент Дональд Трамп снова обвинил спецслужбы США в "охоте на ведьм", как он это делает раз в несколько недель. Вчера, 3 июля, хозяин Белого дома назвал у себя в Twitter "позором" работу Агентства национальной безопасности.

Задача АНБ - разведка/шпионаж, контроль над электронными коммуникациями в Америке и вне страны. Также Агентство отвечает за криптографическую и коммуникационную безопасность. АНБ подконтрольно офису Директора нацразведки США.

"Вау! АНБ удалила 685 миллионов телефонных звонков и текстовых сообщений. Вторжение в частную жизнь людей? Они говорят, что это технические неполадки. Какой позор. Охота на ведьм продолжается!" - воскликнул Трамп в микроблоге.

Речь идет о решении АНБ на прошлой неделе удалить всё с 2015 года, что называется "данными о звонках": то есть, записи номеров телефонов, дат и времени звонков. Эти данные, утверждают в Агентстве, собраны легально, и в них якобы нет ни содержания звонков, ни имен участников разговоров или GPS-ведомостей.

Бывшие сотрудники разведсообщества США неоднократно обвиняли Трампа в том, что его нападки на ведомства разведки мало отличаются от того, как преступники "критикуют" правоохранителей.

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Конгрессмен-демократ из Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф предположил у себя в Twitter, что Трамп "сидит и смотрит телевизор, а затем твиттит чепуху", вместо того, чтобы "просто спросить у АНБ, что произошло".