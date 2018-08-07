Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 07:29

Кандидат в Конгресс США обвинила хакеров из РФ в атаке на ее сайт

Кандидат в Конгресс США обвинила хакеров из РФ в атаке на ее сайт - Фото
Табита Иснер (фото - скриншот с видео)

Табита Иснер заявила, что на сайт ее предвыборной кампании подвергся атаке со стороны киберпреступников 1400 раз

Реклама
Реклама

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что интернет-сайт ее предвыборной кампании неоднократно пытались взломать хакеры из РФ. Об этом сообщает Business Insider.

Табита Иснер баллотируется в Палату представителей Конгресса США от второго избирательного округа Алабамы.

По ее словам, специалисты в прошлом месяце зафиксировали около 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее кампании. "Большинство из них были проведены (с компьютеров - ред.) с российскими IP-адресами", - приводит слова кандидата Associated Press.

Ни одна из попыток взлома не оказалась успешной. ФБР начало расследование инцидента.

Также о хакерских атаках сообщали нынешние депутаты от Демократической партии - Клер Маккаскилл и Джинна Шахин.

Читайте также: Госдеп вызвал дипломата РФ из-за вмешательства Кремля в дела США

2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.

3 августа директор Нацразведки США Дэниел Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб сообщил, что путинская Россия продолжает прилагать усилия для углубления разногласий в американском обществе, что может отразиться на ноябрьских выборах в Конгресс США. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: демократическая партия, хакеры, кибератака, конгресс, Табита Иснер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В США подготовили новые меры по борьбе с хакерами
Технологии В США подготовили новые меры по борьбе с хакерами
В чем обвиняют украинских хакеров из FIN7: данные спецоперации
Мир В чем обвиняют украинских хакеров из FIN7: данные спецоперации
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 