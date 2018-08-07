Кандидат в Конгресс США обвинила хакеров из РФ в атаке на ее сайт

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что интернет-сайт ее предвыборной кампании неоднократно пытались взломать хакеры из РФ. Об этом сообщает Business Insider.
Табита Иснер баллотируется в Палату представителей Конгресса США от второго избирательного округа Алабамы.
По ее словам, специалисты в прошлом месяце зафиксировали около 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее кампании. "Большинство из них были проведены (с компьютеров - ред.) с российскими IP-адресами", - приводит слова кандидата Associated Press.
Ни одна из попыток взлома не оказалась успешной. ФБР начало расследование инцидента.
Также о хакерских атаках сообщали нынешние депутаты от Демократической партии - Клер Маккаскилл и Джинна Шахин.
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2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.
3 августа директор Нацразведки США Дэниел Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб сообщил, что путинская Россия продолжает прилагать усилия для углубления разногласий в американском обществе, что может отразиться на ноябрьских выборах в Конгресс США.