Капитан затонувшего в России катамарана был пьян

Капитан катамарана, который столкнулся на Волге с баржей, был пьян. Об этом сообщает Эхо Москвы.
"Это предварительные данные медицинской экспертизы. Личности всех одиннадцати погибших установлены. Среди них двое полицейских", - отмечается в сообщении.
Столкновение произошло накануне в 250 метрах от берега. Обстоятельства ЧП выясняет Ространснадзор.
По некоторым данным, катамаран не имел разрешительных документов.
12 июня 2018 года сообщалось, что произошло столкновение катамарана и баржи на Волге.