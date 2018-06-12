Капитан затонувшего в России катамарана был пьян

Фото: скриншот видео

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РосСМИ сообщают, что катамаран не имел разрешительных документов

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Капитан катамарана, который столкнулся на Волге с баржей, был пьян. Об этом сообщает Эхо Москвы.

"Это предварительные данные медицинской экспертизы. Личности всех одиннадцати погибших установлены. Среди них двое полицейских", - отмечается в сообщении.

Столкновение произошло накануне в 250 метрах от берега. Обстоятельства ЧП выясняет Ространснадзор.

По некоторым данным, катамаран не имел разрешительных документов.

12 июня 2018 года сообщалось, что произошло столкновение катамарана и баржи на Волге.