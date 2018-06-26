Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 06:19

"Капитулировали первыми": Трамп опечален решением Harley-Davidson

"Капитулировали первыми": Трамп опечален решением Harley-Davidson - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США недоумевает, почему H-D решила вывезти цеха из страны, если он "упорно боролся за них" и те "не будут платить ввозные пошлины от ЕС"

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство планами мотоциклетной компании Harley-Davidson перенести за границу некоторые цеха, которые работают на экспорт в ЕС, чтобы уменьшить ответные ввозные пошлины. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

"Удивлен, что Harley-Davidson из всех компаний первой выбросила белый флаг (капитуляции). Я упорно боролся за них, и, в конце концов, они не будут платить ввозные пошлины за продажи в ЕС, больно ударившие по нашей торговле и создавшие дефицит в $151 млрд", - пишет он.

Американский лидер добавил, что налоги "являются просто оправданием Harley", и посоветовал "быть терпеливым" руководству компании, которая производит мотоциклы-визитные карточки Америки.

10 марта Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий на уровне 25% и 10% соответственно на сумму 6,4 млрд евро. В Белом доме заявили, что такой шаг связан с необходимостью "обеспечения нацбезопасности" США.  С 23 марта Белый дом ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. С июня тарифы также вступили в силу в отношении ЕС, Канады и Мексики.

22 июня 2018 года вступили в силу штрафные пошлины ЕС на ряд товаров США на сумму €2,8 млрд в год. В частности, речь идет о пошлинах на стальные изделия, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi's. В Harley-Davidson заявили, что планирует вывести из США мощности, которые работают на еврорынок.

На следующий день Трамп пригрозил ЕС ввозными пошлинами на авто, если Брюссель не отменит свои тарифы.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: производство, дональд трамп, пошлины, критика, harley davidson
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Додон возмущен резолюцией Генассамблеи ООН: Антироссийский демарш
Мир Додон возмущен резолюцией Генассамблеи ООН: Антироссийский демарш
Саудовская Аравия выкопает канал и превратит Катар в остров
Мир Саудовская Аравия выкопает канал и превратит Катар в остров
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 