"Капитулировали первыми": Трамп опечален решением Harley-Davidson

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США недоумевает, почему H-D решила вывезти цеха из страны, если он "упорно боролся за них" и те "не будут платить ввозные пошлины от ЕС"

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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство планами мотоциклетной компании Harley-Davidson перенести за границу некоторые цеха, которые работают на экспорт в ЕС, чтобы уменьшить ответные ввозные пошлины. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

"Удивлен, что Harley-Davidson из всех компаний первой выбросила белый флаг (капитуляции). Я упорно боролся за них, и, в конце концов, они не будут платить ввозные пошлины за продажи в ЕС, больно ударившие по нашей торговле и создавшие дефицит в $151 млрд", - пишет он.

Американский лидер добавил, что налоги "являются просто оправданием Harley", и посоветовал "быть терпеливым" руководству компании, которая производит мотоциклы-визитные карточки Америки.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 червня 2018 р.

10 марта Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий на уровне 25% и 10% соответственно на сумму 6,4 млрд евро. В Белом доме заявили, что такой шаг связан с необходимостью "обеспечения нацбезопасности" США. С 23 марта Белый дом ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. С июня тарифы также вступили в силу в отношении ЕС, Канады и Мексики.

22 июня 2018 года вступили в силу штрафные пошлины ЕС на ряд товаров США на сумму €2,8 млрд в год. В частности, речь идет о пошлинах на стальные изделия, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi's. В Harley-Davidson заявили, что планирует вывести из США мощности, которые работают на еврорынок.

На следующий день Трамп пригрозил ЕС ввозными пошлинами на авто, если Брюссель не отменит свои тарифы.