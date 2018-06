"Капитулировали первыми": Трамп опечален решением Harley-Davidson

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство планами мотоциклетной компании Harley-Davidson перенести за границу некоторые цеха, которые работают на экспорт в ЕС, чтобы уменьшить ответные ввозные пошлины. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

"Удивлен, что Harley-Davidson из всех компаний первой выбросила белый флаг (капитуляции). Я упорно боролся за них, и, в конце концов, они не будут платить ввозные пошлины за продажи в ЕС, больно ударившие по нашей торговле и создавшие дефицит в $151 млрд", - пишет он.

Американский лидер добавил, что налоги "являются просто оправданием Harley", и посоветовал "быть терпеливым" руководству компании, которая производит мотоциклы-визитные карточки Америки.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA