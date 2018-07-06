Катастрофа МиГ-29: в Польше приостановили полеты истребителя

МиГ-29 ВВС Польши (фото - aeronef.net)

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Причина аварии пока неизвестна, сказал глава Министерства обороны Польши

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В Польше временно приостановили все полеты с участием МиГ-29 из-за катастрофы истребителя, в которой погиб пилот. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Polskie Radio.

"Пока причины катастрофы МиГ-29 не будут выяснены, полеты с использованием этого самолета были остановлены", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что правительство позаботилось о родственних погибшего пилота.

Во время ночного дежурства в ВВС Польши на северо-востоке страны около населенного пункта Паслек в Варминско-Мазурском воеводстве упал истребитель МиГ-29.