Катастрофа МиГ-29: в Польше приостановили полеты истребителя

В Польше временно приостановили все полеты с участием МиГ-29 из-за катастрофы истребителя, в которой погиб пилот. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Polskie Radio.
"Пока причины катастрофы МиГ-29 не будут выяснены, полеты с использованием этого самолета были остановлены", - подчеркнул министр.
Он уточнил, что правительство позаботилось о родственних погибшего пилота.
Во время ночного дежурства в ВВС Польши на северо-востоке страны около населенного пункта Паслек в Варминско-Мазурском воеводстве упал истребитель МиГ-29.