Ким Чен Ын прибыл в Сингапур - СМИ

Фото: gettyimages.com

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По данным AP, Ын остановился в гостинице St. Regis, где когда-то останавливался глава Китая Си Цзиньпин

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл сегодня в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press.

Самолет с Ыном приземлился в аэропорту Сингапура. В городе введены максимальные меры безопасности. Северокорейский лидер уехал из аэропорта на лимузине, окруженном другими автомобилями с тонированными стеклами. По данным СМИ, Ын остановился в гостинице St. Regis, где когда-то останавливался глава Китая Си Цзиньпин.

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня.

8 июня в Сингапуре задержали австралийкого двойника Ким Чен Ына.