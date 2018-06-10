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10.06.2018, 11:57

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур - СМИ

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур - СМИ - Фото
Фото: gettyimages.com

По данным AP, Ын остановился в гостинице St. Regis, где когда-то останавливался глава Китая Си Цзиньпин

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл сегодня в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press.

Самолет с Ыном приземлился в аэропорту Сингапура. В городе введены максимальные меры безопасности. Северокорейский лидер уехал из аэропорта на лимузине, окруженном другими автомобилями с тонированными стеклами. По данным СМИ, Ын остановился в гостинице St. Regis, где когда-то останавливался глава Китая Си Цзиньпин.

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня.

8 июня в Сингапуре задержали австралийкого двойника Ким Чен Ына.

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Теги: Трамп, ким чен ын, сингапур, саммит
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