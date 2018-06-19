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19.06.2018, 06:45

Ким приехал в Китай рассказать Цзиньпину, о чем говорил с Трампом

Ким приехал в Китай рассказать Цзиньпину, о чем говорил с Трампом - Фото
Ким Чен Ын (фото - пресс-служба KOCIS)

Первое полугодие 2018-го ознаменовалось небывалой активностью официального Пхеньяна во внешней политике, особенно в своем регионе

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Сегодня, 19 июня, северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Китай с двухдневным визитом. Об этом написало как южнокорейское агентство Yonhap, так и китайское Синьхуа.

По данным из Сеула, высший руководитель КНДР расскажет председателю КНР Си Цзиньпину, о чем ему удалось договориться на недавней встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Это уже третий визит Кима в Китай в текущем году: прошлый был совершен в конце марта, а второй - в начале мая.

Читайте также: Ким нарасхват: с диктатором КНДР хочет встретиться Абэ - Reuters

27 апреля 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР провели историческую встречу в ДМЗ и договорились о деэскалации на Корейском полуострове.

12 июня президент США Дональд Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Ким принял приглашение Трампа посетить США, а хозяин Белого дома согласился приехать в Пхеньян. LIGA.net собрала реакцию соцсетей на эту историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".

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Теги: визит, ким чен ын, кндр, КНР, си цзиньпин
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