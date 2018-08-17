Китай отрабатывает бомбардировку объектов США - Пентагон

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Вскоре КНР и США планируют провести переговоры, и есть надежда, что будет погашена эскалация тарифного конфликта, говорится в докладе ведомства

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В последние годы китайская армия расширила учебные бомбардировочные операции в ходе "вероятной подготовки к ударам" против США и их союзников. Об этом речь идет во вчерашнем докладе Пентагона, пишет агентство Reuters.

Такая оценка, которая подоспела в период обострения напряженности в отношениях США и Китая из-за торгового конфликта, содержится в ежегодном докладе, в котором подчеркиваются стремления Пекина по усилению его глобального влияния. Расходы на оборону, по оценке Пентагона, превысили в Китае $190 млрд за один только 2017 год.

Оборонный бюджет КНР к 2028 году вырастет до более $240 млрд.

"За последние три года армия Китая быстро расширила операционные зоны для надводных бомбардировщиков, набираясь опыта в критических морских районах и, вероятно, отрабатывая удары против целей США и союзников", - говорится в отчете.

В докладе также речь идет о том, что хотя армия Китая расширяет деятельность, "неясно, какое сообщение Пекин стремится направить" Вашингтону, проводя такие полеты "за рамками демонстрации улучшенных возможностей".

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В отчете подчеркивается, что космическая программа Китая "быстро развивается, несмотря на публичную позицию в отношении милитаризации космоса".