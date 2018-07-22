Китай ведет против США тихую холодную войну - эксперт ЦРУ

Фото: Getty Images

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Эксперт ЦРУ по Восточной Азии Майкл Коллинз убежден, что Китай хочет сместить США с позиции ведущего государства на мировой арене

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Китай ведет тихую холодную войну против Соединенных Штатов, считает эксперт ЦРУ по Восточной Азии Майкл Коллинз. Об этом пишет AP.

"Они по сути ведут против нас холодную войну - не ту холодную войну, которую мы наблюдали с СССР, а холодную войну по определению", - подчеркнул Коллинз.

По его мнению, цель Китая - заменить Америку в качестве ведущего государства на мировой арене.

При этом Китай не хочет войны, но работает сразу на нескольких фронтах способами, которые отличаются от используемых Россией, отметил Коллинз.

Директор ЦРУ Кристофер Рэй на уходящей неделе заявил, что Китай с является наиболее значительной угрозой для США. Расследования экономического шпионажа, которые проводило ФБР, во всех 50 штатах США ведут в Китай.