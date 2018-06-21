КНДР передала США останки более 200 погибших солдат - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На территорию США были возвращены останки военных, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов

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Северная Корея передала США останки американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в среду в городке штата Миннесота, во время встречи со своими политическими сторонниками в штате Миннесота, передает Укринформ.

"Мы вернули останки наших павших великих героев", - заявил он в ходе выступления. По его словам, что КНДР передала останки более 200 американских солдат.

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.

В целом около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов.