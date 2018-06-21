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21.06.2018, 06:59

КНДР передала США останки более 200 погибших солдат - СМИ

КНДР передала США останки более 200 погибших солдат - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На территорию США были возвращены останки военных, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов

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Северная Корея передала США останки американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в среду в городке штата Миннесота, во время встречи со своими политическими сторонниками в штате Миннесота, передает Укринформ. 

"Мы вернули останки наших павших великих героев", - заявил он в ходе выступления.

По его словам, что КНДР передала останки более 200 американских солдат. 

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня. 

В целом около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. 

12 июня президент США Дональд Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Ким принял приглашение Трампа посетить США, а хозяин Белого дома согласился приехать в Пхеньян. LIGA.net собрала реакцию соцсетей на эту историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".  

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Теги: дональд трамп, кндр, северная корея, останки солдат
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