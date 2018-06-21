КНДР передала США останки более 200 погибших солдат - СМИ

Северная Корея передала США останки американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в среду в городке штата Миннесота, во время встречи со своими политическими сторонниками в штате Миннесота, передает Укринформ.
"Мы вернули останки наших павших великих героев", - заявил он в ходе выступления.
По его словам, что КНДР передала останки более 200 американских солдат.
Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.
В целом около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов.
12 июня президент США Дональд Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Ким принял приглашение Трампа посетить США, а хозяин Белого дома согласился приехать в Пхеньян. LIGA.net собрала реакцию соцсетей на эту историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".