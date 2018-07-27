КНДР передала США останки погибших в Корейской войне военных

Фото: twitter.com/AP

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По данным СМИ, пропавшими без вести в Корейской войне числится около 7 тыс 700 военных США

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Военный самолет США сегодня вернулся из Северной Кореи на авиабазу в Южной Корее с останками американских военных, погибших во время Корейской войны. Об этом сообщает AP.

Белый дом подтвердил, что Северная Корея вернула останки солдат.

Ранее сообщалось, что Пхеньян вернет останки 55 погибших в Корейской войне 1950-53 годов американских военных, что означает начало выполнения обязательства, взятого лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита с президентом США Дональдом Трампом.

По данным СМИ, пропавшими без вести в Корейской войне числится около 7700 военных США, 5300 из них по-прежнему находятся в Северной Корее.

В этой войне погибли 36 тыс американских солдат.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

В Белом доме не подтверждает и не отрицает появившиеся в СМИ сообщения, что, по данным американской разведки, Северная Корея не собирается на самом деле отказываться от программы ядерного оружия.

Созданы рабочие группы по ядерному разоружению.