КНДР пригрозила США срывом переговоров и ядерным противостоянием

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (коллаж - KOCIS/Getty Images)

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Именно США попросили диалога, а теперь говорят, будто бы это Пхеньян пригласил их сесть за стол, возмущаются в северокорейском МИД

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Если Соединенные Штаты продолжат совершать "незаконные и возмутительные действия", Северная Корея пересмотрит планы по встрече своего руководителя Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи, пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сообщение ЦТАК.

По словам северокорейского дипломата, встретятся ли США с КНДР в зале заседаний "или столкнуться с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения США".

В Пхеньяне возмущаются, что Вашингтон может "оскорбить нашу добрую волю" и тем самым поставить под удар усилия по разрядке напряженности на Корейском полуострове.

Кроме того, в МИД КНДР подчеркнули, что вице-президент США Майкл Пенс позволил себе "необузданные, наглые, невежественные и глупые" высказывания о том, что Северная Корея "может закончить как Ливия".

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15 мая 2018 года власти Северной Кореи отменили встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи за день до намеченной даты из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. По этой же причине Пхеньян пригрозил, что встреча с Трампом может сорваться - она должна пройти 12 июня в Сингапуре. Президент США также заявил о возможном переносе.